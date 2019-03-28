Son Dakika Haberleri: Samsun'da Asayiş Uygulaması

Samsun'da Asayiş Uygulaması

12 dakika önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Samsun'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen yerlerde uygulama gerçekleştirdi.

26 ekiple 77 polisin katıldığı uygulamada 311 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 171 araç arandı.

Uygulamada arama kaydı bulunan bir kişi gözaltına alındı. Üç kişiye ehliyetsiz araç kullanma suçundan 3 bin 20 lira para cezası verildi.

Aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, aranan araç ile ve 2 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Polis, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet İttifakı'nın Afişine Zarar Veren Yaşlı Kadın Gözaltına Alındı Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:38:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Asayiş Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]