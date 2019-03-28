Samsun'da Asayiş Uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Polis ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen yerlerde uygulama gerçekleştirdi.



26 ekiple 77 polisin katıldığı uygulamada 311 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 171 araç arandı.



Uygulamada arama kaydı bulunan bir kişi gözaltına alındı. Üç kişiye ehliyetsiz araç kullanma suçundan 3 bin 20 lira para cezası verildi.



Aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, aranan araç ile ve 2 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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