Son Dakika Haberleri: Samsun'da asayiş uygulaması
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Samsun'da asayiş uygulaması

4 saat önce

Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

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Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da bugün asayiş uygulaması düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. - SAMSUN
Türkiye, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:28 Kaynak: İHA
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