Samsun'da asayiş uygulaması
4 saat önce
Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:28 Kaynak: İHA
il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Türkiye
genelinde olduğu gibi Samsun'da da bugün asayiş uygulaması düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
ekipleri de destek verdi. - SAMSUN
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