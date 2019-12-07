Son Dakika Haberleri: Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı

6 saat önce

Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı, System.String[]

Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. 19.00-20.00 saatleri arasında yapılan asayiş uygulamasında şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yapıldı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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