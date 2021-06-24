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Samsun'da aşı etkisi: Entübe 4 hasta kaldı - Son Dakika

Samsun'da aşı etkisi: Entübe 4 hasta kaldı

24.06.2021 10:11

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Şu anda Samsun'da tüm hastanelerde 4'ü entübe, 21'i yoğun bakımda toplam 93 Kovid-19 hastamız mevcut. Önümüzdeki günlerde bunlar da azalacaktır.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Şu anda Samsun'da tüm hastanelerde 4'ü entübe, 21'i yoğun bakımda toplam 93 Kovid-19 hastamız mevcut. Önümüzdeki günlerde bunlar da azalacaktır. Aşının koruma kalkanını tüm alanlarda görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 12-18 Haziran arası Türkiye korona virüs haritasına göre Samsun 100 binde 30,97 vaka sayısına geriledi. Bu tabloyu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, aşının etkisine dikkat çekti. Oruç, "Samsun'un her ilçesinde her alanında etkin bir aşı mücadelesi yürütmekteyiz. Sağlık tesislerimizle birlikte yaklaşık 500'ün üzerinde aşı noktamız mevcut. Bunlarla birlikte 60 tane mobil aşı ekibi oluşturduk. Mobil aşı ekiplerimiz organize sanayi bölgesi, fabrikalarımız, kamuda ve özel sektörde yoğun çalışılan yerlere giderek aşı yapmaya çalışıyor. Samsun'da hedef nüfusumuz 950 bin civarında. Bizim aşılamamıza baktığımızda ise 800 bini aştık. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki günlerde beklentimiz 18 yaş üstü vatandaşların aşı hakkını elde ettikleri zaman onlara da yoğun bir şekilde aşı yaparak çok hızlı bir şekilde etkin aşılama ile kısa zamanda ise çok aşıyla pandemi ile mücadelemizi bitirelim istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan, gençlerimizden özellikle arkadaşını alarak aşıya gelmesini istiyoruz. Kısa zamanda ne kadar çok aşı yaparsak o kadar vakalardan uzaklaşmış oluruz. Samsun'daki vaka sayılarını bakacak olursak 100 binde 30 rakamına geldik. Samsun'da sarı rengi elde etmiş olduk. Bundan bir adım sonrası mavi rengi elde etmemiz olacak. Bir gayret daha verdiğimiz zaman biz maviye de ulaşacağız. Burada aşının koruma kalkanının etkisini görmekteyiz" diye konuştu.

"TÜM HASTANELERDE YATAN HASTA SAYIMIZ 93"

Hastanelerde yatan Kovid-19 vaka sayılarının azaldığı bilgisini veren Oruç, "Şu an Samsun'da tüm hastanelerde yatan hasta sayımız 93'tür. Bunlardan 21'i yoğun bakımdadır. Yoğun bakım olanların 4'ü ise entübe olarak tedavi görmektedir. Önümüzdeki günlerde bunlar da azalacaktır. Aşının koruma kalkanını tüm alanlarda görmüş olacağız. Samsun'da aşı ekiplerimiz günlük 25 bin civarı aşı yapmaktalar. Tabii, biz 50 bin civarında aşı yapacak kapasiteye sahibiz. 18 yaşa kadar aşı indiği zaman toplumumuz büyük bir kesimde hedef nüfusa gelmiş olacak. Hasta sayımız şu anda az ama son hastamızı taburcu etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)

Samsun'da aşı etkisi: Entübe 4 hasta kaldı
Samsun'da aşı etkisi: Entübe 4 hasta kaldı
Samsun'da aşı etkisi: Entübe 4 hasta kaldı
Samsun'da aşı etkisi: Entübe 4 hasta kaldı

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Samsun, Oruç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Samsun'da aşı etkisi: Entübe 4 hasta kaldı - Son Dakika


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