Samsun'da aşı merkezlerine gitme imkanı olmayanların yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

Samsun'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezlerine gitme imkanı olmayan vatandaşların ulaşımını sağladı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Sorumluluk bölgesinde yaşayan ve aşı sıralamasında olan veya sırası geldiği halde aşı olmamış vatandaşlarla iletişime geçen ekipler, ulaşım imkanı bulunmayanları belirledi.

Ekipler, söz konusu vatandaşları jandarma araçlarına alarak aşı merkezlerine götürdü.