Samsun'da aşı randevularında azalma - Son Dakika

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, en çok vaka görülen illerin başında yer alan kentteki aşı randevularıyla ilgili, "Günlük yaklaşık 15 bin aşı randevu kapasitesine sahibiz. Ancak son 3 günün verilerine baktığımızda alınan randevu oranının sadece yüzde 45 civarında kaldığını görüyoruz. Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında paylaşılan güncel haritada; nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586.84 olan vaka sayısı, 678.72'e çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda kentte sürdürülen Covid-19 aşı uygulaması ve randevuları hakkında bilgi verdi.