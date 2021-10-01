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SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika

SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI

01.10.2021 14:58

SAMSUN'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda, Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere aşı yapıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda, Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere aşı yapıldı. Okulların yeniden kapanmasını istemeyen öğrenciler, yaşıtları dahil herkesi aşı olmaya davet etti.

Kentte valilik koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla okullarda aşı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere Covid-19 aşısı uygulandı. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, okullardaki aşılanma oranının yüzde 40'larda olduğunu belirterek, bunu artırmayı hedeflediklerinin dile getirdi.

'ŞİMDİYE KADAR 900 ÖĞRENCİ AŞILANDI'

Aşı uygulaması ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Oruç, "Bu mücadelede geldiğimiz noktada aşı en büyük silahımız. Aşıyı da yaygınlaştırarak, bu mücadelenin sonlanmasını istiyoruz. Samsun'da birinci doz aşı oranları yüzde 87 civarında. İkinci doz aşıda da yüzde 73 bandındayız. Okullarımız açıldı ve bu anlamda eğitimin devam etmesi için okullarda aşı çalışması yapmak istedik. 12-17 yaş arası öğrencilere 3-4 gündür aşı yapıyoruz ve şimdiye kadar 900 öğrencimiz aşılandı. Velilerimizin de bu konuda bize destek olması çok önemli. Bu aşıları yapalım ki okullarımızda eğitim devam etsin" dedi.

'10 KİŞİDEN 6'SI AŞILI DEĞİL'

Öğrencilerin aşı olması için izlenecek yolu da anlatan Oruç, "Velilerimizin e-Nabız üzerinden muvafakat vermesi gerekiyor daha sonra ekiplerimiz bunu değerlendiriyor ve aşıya uygun ise aşı yapılıyor. Çocuklarımızın aşısı yapıldıktan sonra sağlık ekiplerimizin kontrolünde bir süre dinlendiriyoruz. Samsun'da 12-17 yaş arası 85 bin öğrenci var. 12-17 yaş arası öğrencilerin yüzde 40'ı aşılı. Yani 10 kişiden 6'sı henüz aşılı değil. Bu çift doz aşı oranını ne kadar artırırsak okullardaki eğitim sağlık bir şekilde devam edecektir. Örnek vermek gerekirse okulumuzdaki bir sınıfta 2 pozitif vaka vardı ancak o sınıftaki 7 öğrenci çift doz aşı olduğu için eğitimlerine devam ettiler, sınıf kapanmamış oldu. Bundan sonra da uygulama bu şekilde devam edecek. Eğitimin aksamaması için aşı çok önemli" diye konuştu.

BABA-KIZ AŞI OLDULAR

Uygulama sırasında kızıyla birlikte aşı yaptıran İdris Kodalak, "Herkese aşı olma tavsiyesinde bulunuyorum. Sağlığımız açısından bu çok önemli. Okullarda olması da çok iyi bir şey. Onların sağlığı için yaşıyoruz, iyi olmaları bizim için her şeyden önemli" dedi.

Babasıyla aşı olan Semanur Eylül Kodalak ise "Bence bu uygulama çok güzel bir şey. Eğitimin devam etmesi için ve okullarımızın kapanmaması için tüm öğrenciler aşı olmalı" diye konuştu.

Aşı olan öğrenci Zeliha Demircan ise "Herhangi bir acı hissetmedim. Tüm arkadaşlarıma aşı olmaları gerektiğini söylüyorum" dedi.

Mehmet Akif Hartamaş da "Sağlığımız açısından aşı önemli. Tüm arkadaşlarıma aşı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan aşı olan öğrencilere 'Değerli Öykülerimiz' isimli kitap hediye edildi.

SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI
SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI

COVIRAN Bereket, Samsun, Fatih, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAMSUN'DA AŞILANAN ÖĞRENCİLERDEN OKULLAR KAPANMASIN, DİYE 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika
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