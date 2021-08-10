Aşırı yağış nedeniyle bazı fındık bahçelerini su bastı - Son Dakika

Samsun'da önceki gün etkili olan sağanak sonrası Terme ilçesinde sahile yakın yerlerdeki fındık bahçeleri su altında kaldı.

Kent genelinde önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle Terme Çayı'nın debisi yükseldi, sahile yakın tarlalarda su baskınları yaşandı.

İlçedeki bazı fındık bahçeleri su altında kaldı.

Ailesiyle fındık üreticiliği yapan İsmet Öcal, AA muhabirine, rüzgarın da etkisiyle ağaçlardan düşen fındık kozalaklarının selle gittiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz gün 1 saat içinde tarlalarımız sular altında kaldı. Fındık hasadı başlamadığı ve fındık dalda olduğu için bu yıl çok büyük bir kaybımız olmadı. 2 yıl önceki selde çok daha fazla kaybımız olmuştu." dedi.

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ise hasat öncesi sağanağın fındık tarlalarında fazla hasar oluşturmadığını bildirdi.

Su altında kalan fındık bahçeleri, drone ile görüntülendi.