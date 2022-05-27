Samsun'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" konferansı düzenlendi

27.05.2022 17:22
Samsun'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" konferansı düzenlendi

Samsun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" konferansı gerçekleştirildi.

Samsun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" konferansı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Gazi İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen konferansta konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Eren Canbolat, 2014 yılında TÜRSAB Gastronomi Turizmi Raporu'na göre Türkiye'nin gelen turistlerden elde ettiği gelirin yaklaşık 5'te birini gastronomi gelirinin oluşturduğunu söyledi.

Turizm gelirleri açısından dünyadaki ilk on ülke arasında yer alan Fransa, İtalya, İspanya, Tayland ve Çin'in bölgesel kalkınma sağlamada yerel mutfak kültürünü harekete geçiren ülkelerin başında geldiğine işaret eden Canbolat, "Gastronomi turizmi potansiyeli açısından Türkiye son derece zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Dünyanın en zengin üç mutfağı arasında gösterilen Türk mutfağı gerek kullanılan malzemeler gerekse pişirme yöntemleri açısından diğer milletlerin mutfaklarına göre önemli farklılıkları olan bir mutfaktır." dedi.

Türk mutfağının özelliklerini de sıralayan Canbolat, "Her öğünde ekmek kesinlikle tüketilir. Hemen hemen her yemeğin pişirilmesinde soğan kullanılmaktadır. Yemeklerde kullanılan soğan, kıyma, et, veya salça öncelikle bir süre yağ ile kavrulur ve daha sonra su ilave edilir. Türk mutfağında yemeklerde sos servisi bulunmamaktadır. Türk mutfağında yoğurt en önemli yiyeceklerden biridir." diye konuştu.

2013 yılında yapılan araştırmada yabancı turistlerin yüzde 67,4'ünün Türk mutfağını lezzetli bulduklarının saptandığını belirten Canbolat, "Türk mutfağı coğrafi işaret alınarak tanıtılabilir. En çok coğrafi işaret sahibi ülkeler İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Almanya'dır. Fransa'nın coğrafi işaretli ürünlerinden ihracatının yıllık 60 milyar avro, İtalya'nın 12 milyar avro gelir elde ettiği bilinmektedir. Türkiye'nin ise coğrafi işaretli ürünlerinin pazar payının 2 milyar avro olduğu belirtilmektedir. Türkiye'nin zengin coğrafi işaret portföyünün gastronomi turizmi ile birleştirildiği takdirde 25 milyar avro gelir elde edilebileceği belirtilmektedir." ifadelerini kullandı.

Samsun'da Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı konferansı düzenlendi
Samsun'da Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı konferansı düzenlendi

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Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu
Kaynak: AA

Türkiye, Fransa, Samsun, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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