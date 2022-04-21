Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan sanıklara 5 yıl 22'şer gün hapis cezası - Son Dakika

Samsun'da, Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan iki sanığa 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verildi.

Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu yargılanan ve Sungurlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Batuhan Fidan (25) ile Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Celali Rahman Fidan (39), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Batuhan Fidan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Böyle bir olayla anıldığı için pişman olduğunu, gece de alkol aldığını belirten Fidan, "Anıttayken Rahman ağabeyi fotoğraf çekilecek diye sandım. Telefonum incelenebilir. Fotoğraf da çekmiş olabilirim. Anıtta herhangi bir hasar varsa tarafımca karşılanabilir. Beraatimi istiyorum." dedi.

Celali Rahman Fidan ise pişmanlığını daha önce dile getirdiğini söyledi. Atatürk'ü değer olarak gördüğünü belirten Fidan, "Oradaki herkesten özür diliyorum. Bunu cezadan yırtmak için söylüyorsam namerdim. Böyle bir şey yapacak biri değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk hakkında sosyal medyada olumsuz bir paylaşımım yoktur. O gün uyuşturucu kullandım. Cezam neyse çekerim. Hakkımızda hayırlısı olsun." diye konuştu.

Sanıklar Batuhan Fidan ve Celali Rahman Fidan'a, "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçunun üst sınırını uygulayarak, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Samsun'da 3 Şubat'ta merkez İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan Batuhan Fidan ile Celali Rahman Fidan, 4 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.