Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan ve Sungurlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Batuhan F. (25) ile Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Celali Rahman F. (39) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıklardan Celali Rahman F, yaptığı eylem nedeniyle pişman olduğunu belirtti. Batuhan F. de olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini savunarak, "Sadece anıtın üzerine çıkarken elimle destek verdim. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanıkların avukatı Gökçe Unutmaz da eylemin siyasi veya ideolojik amaçlı işlenmediğini savunarak, "Kan ve idrar raporlarında uyuşturucu madde mevcuttur. Eylemi iradeleri dışında gerçekleştirmişler. Uyuşturucu maddenin etkisinden kurtulduktan sonra pişmanlıklarını dile getiren dilekçeleri vardır. Zarar varsa karşılamaya hazırız." diye konuştu.

Duruşmayı izleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Büyükşehir Belediyesi adına avukat Çağatay Tuncer ve bazı sivil toplum kuruluşları da davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme, davaya katılma taleplerinin kabulüne ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

Samsun'da 3 Şubat'ta merkez İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan Batuhan F. ile Celali Rahman F, 4 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.