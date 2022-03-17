Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan zanlılar 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan zanlılar 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

17.03.2022 12:18
Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan zanlılar 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Samsun'da, Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Samsun'da, Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Akraba olan B.F. (25) ile C.R.F. (39) hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 11 Mart'ta Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede yapılan inceleme tamamlandı.

Sanıklar hakkında "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Sanıklar hakkındaki davanın ilk duruşması, 29 Mart'ta görülecek.

Samsun'da 3 Şubat'ta merkez İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan B.F. ile C.R.F, 4 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan zanlılar 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan zanlılar 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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