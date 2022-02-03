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Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya siyasi partilerden ve STK'lerden tepki - Son Dakika

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya siyasi partilerden ve STK'lerden tepki

03.02.2022 18:36
Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya siyasi partilerden ve STK'lerden tepki

Samsun'da, Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı gerçekleştirilmesine, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca (STK) tepki gösterildi.

Samsun'da, Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı gerçekleştirilmesine, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca (STK) tepki gösterildi.

AK Parti, MHP ve BBP Samsun İl başkanlıklarınca Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ortak basın açıklamasında metni, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu okudu.

Aksu, Milli Mücadele'nin başladığı ve kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'daki anıtın, Türkiye'nin sembolü olduğuna işaret etti.

Türkiye için önem taşıyan böyle bir değere yapılan menfur saldırının herkese yapıldığını dile getiren Aksu, "Toplumsal barışımızı, iç huzurumuzu bozmak isteyen müptezellerin hak ettiği cezayı bulacaklarını ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Samsun meşale bir şehirdir. Bu şehri ve benzeri şehirleri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." dedi.

Açıklamaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, BBP İl Başkanı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de anıt önünde yaptığı açıklamada, menfur saldırı nedeniyle provokasyona gelmeyeceklerini belirterek, "Bu kışkırtmaya gelmeyeceğiz. Samsun, Milli Mücadele'nin kıvılcımının yakıldığı yerdir. Bu şehir kurtulan değil, memleketi kurtaran şehirdir." diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy ise Cumhuriyet'in ve Türk milletinin değeri Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da Türkiye ile özdeşleşmiş anıtına yapılan saldırıyı kınadıklarını vurgulayarak, "Bu menfur ve meczup saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olayın sıkı takipçisi olacağız. Samsun, Cumhuriyet meşalesinin yakıldığı şehirdir. Samsun, Milli Mücadele'nin başladığı şehirdir. Bu şehre leke getirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Atatürk Anıtı önünde bazı STK temsilcilerince de açıklama yapılarak, saldırı kınandı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya siyasi partilerden ve STK'lerden tepki
Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya siyasi partilerden ve STK'lerden tepki
Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya siyasi partilerden ve STK'lerden tepki

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Sivil Toplum Kuruluşları, Mustafa Kemal Atatürk, Saldırı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya siyasi partilerden ve STK'lerden tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya siyasi partilerden ve STK'lerden tepki - Son Dakika
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