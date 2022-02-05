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SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika

SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ

05.02.2022 10:48
SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı Silivri'de protesto edildi.

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı Silivri'de protesto edildi.

Silivri Atatürk Meydanı'nda ellerinde Türk Bayrakları ve dövizlerle toplananlar Samsun'daki saldırıyı protesto etti. Grup adına açıklama yapan CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, "Yapılan bu alçak saldırı Onur Anıtı'na değil, bu ülkenin temel değerlerine, özgürlük fikrine ve cumhuriyet değerlerine karşı yapılmıştır. Bu saldırıyı kınıyoruz." dedi. Açıklamalarının ardından Atatürk Anıtı önünde meşale yakıldı.

SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ
SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ
SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ
SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ
SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ
SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ

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Mustafa Kemal Atatürk, Protesto, Silivri, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI SİLİVRİ'DE PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika
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