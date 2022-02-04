Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı - Son Dakika

Dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.

SALDIRGANLAR KUZEN ÇIKTI

Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

SABIKA DOSYALARI KABARIK

Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞLAR SABAHA KADAR NÖBET TUTTU

Öte yandan saldırı haberini alan çok sayıda vatandaş ile birlikte Samsunspor taraftarları, akşam saatlerinde heykele akın etti. Ellerinde meşaleleriyle birlikte heykele koşan Samsunlu vatandaşlar müthiş bir manzara oluşturdu. Ortaya çıkan fotoğraflar çok beğenildi. Vatandaşların nöbeti sabaha kadar sürdü.