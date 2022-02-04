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Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı - Son Dakika

Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

04.02.2022 11:58

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden Atatürk heykeline halat bağlayıp çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.

Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

SALDIRGANLAR KUZEN ÇIKTI

Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

SABIKA DOSYALARI KABARIK

Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

VATANDAŞLAR SABAHA KADAR NÖBET TUTTU

Öte yandan saldırı haberini alan çok sayıda vatandaş ile birlikte Samsunspor taraftarları, akşam saatlerinde heykele akın etti. Ellerinde meşaleleriyle birlikte heykele koşan Samsunlu vatandaşlar müthiş bir manzara oluşturdu. Ortaya çıkan fotoğraflar çok beğenildi. Vatandaşların nöbeti sabaha kadar sürdü.

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Mustafa Kemal Atatürk, İlkadım, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı - Son Dakika
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