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Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük - Son Dakika

Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük

04.02.2022 13:22

Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişi, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı "5816 sayılı Kanun'a muhalefetten" tutuklandı.

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.

Samsun polisi, önce aracın plakasını ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran şüphelilerin ilk ifadesi: Olay anında alkollüydük

TUTUKLANDILAR

5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı "5816 sayılı Kanun'a muhalefetten" tutuklandı.

"OLAY ANINDA ALKOLLÜYDÜK"

Şüphelilerin, olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran şüphelilerin ilk ifadesi: Olay anında alkollüydük

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin anıta saldırısıyla ilgili yapılan araştırmada, olayın her hangi bir siyasi boyutunun olmadığı ortaya çıktı. Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran şüphelilerin ilk ifadesi: Olay anında alkollüydük


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Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük - Son Dakika
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