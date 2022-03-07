Samsun'da Atatürk heykelini selamlayan miniklerin görüntüsü duygulandırdı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde Atatürk Evi'ni ziyaret eden öğrencilerin Atatürk'ün balmumu heykeline asker selamı vermeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İmaret Mahallesindeki Atatürk Evi'ni hafta sonu ziyaret eden iki öğrencinin, odaya girince balmumundan Atatürk heykeline asker selamı vermesi, rahat ve hazır ola geçmesi görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler beğeni topladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Twitter hesabından görüntüyü paylaşarak, "Bu görüntü dün Havza Atatürk Evi kameralarına takıldı. Miniklerimiz bizi çok duygulandırdı. Gurur duyduk." ifadelerini kullandı.