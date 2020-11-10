Samsun'da Atatürk'ü anma - Son Dakika

Tören, saygı duruşu için 09.05'te sirenlerin çalmasıyla devam ederken, kentte hayat durdu.İl protokolü tören sonunda Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

Samsun'da, ' 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle İlkadım ilçesinde Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören Vali Zülkif Dağlı 'nın anıta çelenk sunumuyla başladı. Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı da anıta çelenk bıraktı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk , vefatının 82'nci yıl dönümünde Samsun 'da düzenlenen törenlerle anıldı.

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