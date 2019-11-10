Samsun'da Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı

Samsun'da bir okulda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı.



Özel Samsun Final Okulları 10 Kasım'da Ata'sını bir kez daha özlemle ve saygıyla andı. Okul konferans salonunda lise ve 8.sınıf öğrencilerinin hazır bulunduğu anma programı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılında Atatürk'ün adına yakışır şekilde yapıldı. Anma etkinliği öğleden önce öğleden sonra iki seans olarak düzenlendi. Anma etkinliği ilk olarak şiir dinletisiyle başladı. Özel Samsun Final Okulları Kolej-Fen Lisesi Müzik Kulübü öğrencilerinin hazırladığı 'Atatürk Türküleri' ve Kültür Edebiyat Kulübü öğrencilerinin hazırladığı oratoryolara devam etti. Anma etkinliği Vals ve Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi. - SAMSUN