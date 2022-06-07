Samsun'da atık poşet balyalarının altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, devrilen atık poşet balyalarının altında kalan 2 kişiden biri öldü.
Şabanoğlu Mahallesi Karadeniz Bulvarı'ndaki geri dönüşüm firmasında çalışan Irak uyruklu Hacer İsmail (23) ile A.Z.Z'nin üzerine (15), depo alanında bulundukları sırada atık poşet balyaları devrildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan İsmail, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.Z.Z'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Geri dönüşüm deposunda balyaların devrilme anı ile sonrasında yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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