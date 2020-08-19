Samsun'da ATM'de kart kopyalama aparatı ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da bir bankaya ait iki ayrı ATM'de kart kopyalama aparatı ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Alparslan Bulvarı ile Türk-İş PTT arasında bulunan bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştirdi. Banka görevleri tarafından fark edilen kart kopyalama aparatları yerinden sökülerek incelenmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN