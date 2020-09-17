Samsun'da ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurulmasıyla ilgili tutuklu sayısı ikiye yükseldi - Son Dakika

Samsun'da ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurulmasıyla ilgili tutuklu sayısı ikiye yükseldi

Samsun'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği kurarak başkalarının hesabından para çekilmesiyle ilgili tutuklu sayısı ikiye çıktı.

Samsun'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği kurarak başkalarının hesabından para çekilmesiyle ilgili tutuklu sayısı ikiye çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da yakalanarak Samsun'a getirilen şüpheli D.Ş.S'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Samsun'da 11 Eylül'de şüphelilerin örgütlü şekilde ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatı ve küçük kameralar sayesinde yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığını ortaya çıkaran ekipler, Samsun'da 18 ATM'ye aparat takıldığını tespit etmişti. Operasyon düzenleyen ekipler, örgütün elebaşıları olduğu belirlenen R.Y ve oğlu H.Y'yi İstanbul'da yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanmış, R.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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