Samsun'da av bayisinden tüfek çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Samsun'un merkez İlkadım ilçesindeki bir av bayisinin atölye bölümünden av tüfeği çalan 3 hırsız, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kale Mahallesi Bedestan Sokak'taki av bayisinin sahibi Esat Keskin, sabah iş yerine geldiğinde vitrin camlarının kırıldığını gördü.

Müşterilerinin tamir için bıraktığı iki av tüfeğinin yerinde olmadığını fark eden Keskin, polise başvurdu.

İş yeri kameralarını inceleyen İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler F.Y. (20), C.T. (18) ve T.T'yi (17) adreslerinde yakaladı.

Ele geçirilen av tüfekleri ise iş yerine teslim edildi.

Zanlıların camı kırarak hırsızlık yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden ikisi gözcülük yaparken birisi ise camı kırarak içeri giriyor. Daha sonra diğer şüpheliler içeri girerek av tüfeklerini aldıktan sonra bölgeden ayrılıyor.

Esat Keskin, AA muhabirine, sabah iş yerine geldiğinde camın kırık olduğunu fark ettiğini söyledi.

Sonrasında emniyeti aradığını belirten Keskin, "Olay yeri inceleme geldi. İki saat sonra şüphelileri zaten buldular. Tüfekleri de buldular. Tabii ki hassas bir konu. Bu tüfekle bir olay işleyebilirdi. Ruhsat sahibine ayrı bir sıkıntısı, bize ayrı bir sıkıntısı var." dedi.