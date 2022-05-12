Av için göle bırakılan 500 metre ağa el konuldu - Son Dakika
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Av için göle bırakılan 500 metre ağa el konuldu

12.05.2022 09:12

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, baraj gölüne balık avlamak için kurulan 500 metre ağa el koyarken, 200 kilogram sazanı da suya salıverdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, baraj gölüne balık avlamak için kurulan 500 metre ağa el koyarken, 200 kilogram sazanı da suya salıverdi.

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya Baraj Gölü'nde yasak dönemde avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, Saraylı Mahallesi'nde baraj gölünde kurulan 500 metre uzunluğunda ağ tespit etti.

Ağı sudan çıkaran ekipler, içerisindeki 200 kilogram sazanı da göle bıraktı.

Toplanan ağ Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Av için göle bırakılan 500 metre ağa el konuldu
Av için göle bırakılan 500 metre ağa el konuldu
Av için göle bırakılan 500 metre ağa el konuldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Av için göle bırakılan 500 metre ağa el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Av için göle bırakılan 500 metre ağa el konuldu - Son Dakika
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