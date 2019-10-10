Samsun'da 'Avantaj Sıra Sende' projesinin açılış töreni yapıldı

SAMSUN (İHA) – 'Avantaj Sıra Sende' projesinin açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Yeni projeler üreterek özellikle gençlerin, çocukların mutlaka bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Tenis Kulübü iş birliği ile yürütülen ve Canik ilçesindeki Samsun Tenis Kulübü'nde organize edilen programda 500 öğrenci bu projeden yararlanarak tenis öğrendiğini hatırlatan Vali Osman Kaymak, "Bu sene hedef 2 bin inşallah. Biz Samsun hakkında hep iddialı olduğumuzu söylüyoruz, Samsun ilk adım kenti. ve bu yönüyle de Samsun aynı zamanda sporda da iddialı diyoruz, spor kenti diyoruz. Samsun, Türkiye'de spor alt yapısı açısından çok güzel imkanlara ulaştı. Şu an şehir kıyaslanamayacak şekilde kendi ayarındaki illerden daha çok spor alt yapısına sahip. Bizlerin bu salonları, bu tesisleri en iyi şekilde kullanmamız bir milyon 300 bin nüfusu olan bu şehrin bütün vatandaşlarının, bütün çocuklarının sporun hemen hemen mutlaka bir spor yapmak durumunda olmalarını sağlamamız lazım. Onun için de İl Spor Müdürüyle, Milli Eğitim Müdürüyle sürekli olarak arayış içerisindeyiz. Yeni projeler üreterek özellikle gençlerin, çocukların mutlaka bir spor yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.



Coşkun Esen: "Geçtiğimiz yılla beraber 2 bin 500 çocuğu bu sporla tanıştırmış olacağız"



Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de törende yaptığı konuşmada insanın eğitim süreciyle eğitildiğini ve eğitimin insanı bedenen ve ruhen dengeli hale getirdiğini belirterek, "İşte 6. yılını bu yıl kutladığımız ve devam ettiğimiz 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesiyle şu ana kadar 64 bin öğrenciye yüzme sporunu öğretti. Öbür taraftan başta dezavantajlı çocuklarımızın okula aidiyet duygularını artırmak, okul devam süreçlerine katkı sağlamak için tırmanma sporunu 'Zirvede Ben de Varım' diyerek çocukların gündemine taşıdık. Şimdi de çocukları tenis kortuyla tanıştırarak yaklaşık bu yıl 2 bin geçtiğimiz yılla beraber 2 bin 500 çocuğu bu sporla tanıştırmış, onların becerilerine katkı sunmuş olacağız. İşte biz aslında yüzerken, tenis kortu oynarken, tırmanırken sadece bir spor dalındaki beceriyi çocuklarımıza öğretmiyoruz. Koordinasyonu öğretiyoruz, gücü öğretiyoruz, onların matematik becerilerine, sosyal becerilerine, fen becerilerine de katkı sağlamış oluyoruz. Aslında çocuk kolunu kaldırıp raketle vururken matematiksel bir işlem yapıyor, karşıda hangi alana topu düşüreceğine hesap ederek aslında matematiksel becerisini de geliştirmiş oluyor. Sadece spor yapmıyor, sporla beraber birçok bilişsel becerisini de geliştirmiş oluyor. Biz de zaten eğitim olarak şunu hedefliyoruz: Çocukları fiziken, ruhen ve bedenen sağlıklı birer birey olma noktasında desteklemek ve onları geleceğe hazırlamak istiyoruz" diye konuştu.



Samsun Tenis Kulübü Başkanı Özcan Dursun ise tenisin yararlarını anlattı, projeyle birlikte tenisin pahalı bir spor olmadığını ve her yaşta oynanabileceğini göstermek istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Samsun Tenis Kulübü Başkanı Özcan Dursun tarafından projenin imzaları atıldı.



Tören sonunda Osman Kaymak, Coşkun Esen ve Özcan Dursun tenis kortunda tenis raketleriyle servis atışı gerçekleştirdi. - SAMSUN