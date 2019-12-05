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Samsun'da avcılar tarafından vurulan saha bekçisi öldü

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisi, sahil kenarındaki avcı grubu durdurmak için ikazda bulunduğu sırada avcılardan birinin açtığı ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Samsun'da avcılar tarafından vurulan saha bekçisi öldü, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisi, sahil kenarındaki avcı grubu durdurmak için ikazda bulunduğu sırada avcılardan birinin açtığı ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde jandarma sorumluluk alanında, sahil kenarındaki avcı gurubunu durdurmak için avcılara ikazda bulunan Yüksel Berk'e ateş edildi.

Başından yaralanan Berk'in olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak çalışma yürüttü.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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