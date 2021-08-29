Samsun'da ayçiçeği hasadına başlandı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde ayçiçeği hasadı yapılıyor.

Geçen yıl ortalama 16 bin ton ayçiçeği hasadı yapılan ilçede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine seyretmesi ve yeterince yağış olmaması nedeniyle hasat bir hafta erken başladı.

Yaklaşık 80 bin dönümde ayçiçeği ekimi yapılan ilçede ilk ayçiçeği hasadı Dereköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirildi. Hasadı yapılan tarladan ortalama 100 ila 150 kilogram arasında ürün elde edildi.

Ayçiçeği üreticisi Mustafa Tokur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuralık nedeniyle verimin düşük olduğunu söyledi.

Tokur, "Yağış yok. Bu yüzden rekolte düşük gerçekleşiyor. Bölgemizde hasat erken başladı. Şu an ayçiçeğinde fiyat açıklanmadı. Bazı çiftçiler yağlı tohumlara ya da esnafa mahsullerini emanet bırakıyorlar. Ben mahsulümü kendim bekleteceğim. Piyasa belli oluğu zaman ürünümü teslim edeceğim." dedi.

Ali Uysal ise bölgede üretilen ayçiçeğinin yağlık olarak kullanıldığını ifade ederek, "Havza'da ürünlerin çoğunluğu yağlı tohumlar tarafından alınıyor. Bir kısmını ise esnaf alıyor. Şu an fiyat açıklanmadı ama bizim beklentimiz 5,50 ile 6,00 lira arasında olması." diye konuştu.