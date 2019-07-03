Samsun
'da aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü sıkıştı
SAMSUN - Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Yaralanan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Samsun'un Atakum
ilçesi Körfez
Mahallesi Atatürk Bulvarı
OMTEL önünde saat 07.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Şahin
yönetimindeki 55 EK 898 plakalı otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan ve aracın içinde sıkışan sürücü Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.