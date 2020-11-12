Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor - Son Dakika

Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor

12.11.2020 14:27
Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor, System.String[]

Samsun'da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri alarak Ermenistan'a karşı kazandığı zafer mutlulukla karşılandı.

Samsun'da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri alarak Ermenistan'a karşı kazandığı zafer mutlulukla karşılandı.

Kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledi.

Vatandaşlardan Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın sağladığı zaferin kendilerini mutlu ettiğini, kendi topraklarını geri almışcasına sevinç yaşadığını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki topraklara Ermenistan'ın girmesini istemediğini ifade eden Aydın, "Topraklarımız aslında bütündü. Tarihte bölünmüş. Aslında Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye birleşik bir hat olması lazım. Tek devlet tek millet olması lazım." dedi.

Aydın, yaşadıkları mutluluğu kelimelere dökmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Azerbaycan toprağına kavuştu. Nasıl Azerbaycan sevindiyse ben de öyle sevindim. Türkiye'deki SİHA ve İHA'lar olmasaydı Azerbaycan bu başarıyı alamazdı. Türkiye bu desteği vermekle Türk birliğini sağlamış oldu." diye konuştu.

Mustafa Yılmaz ise Azerbaycan'ın sağladığı zafer nedeniyle manevi duygularının kabardığını hakikatin yerini bulmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Azerbaycan bizim kardeşlerimizdir" diyen Yılmaz, "Türkiye olarak destek vermemiz çok önemli. Ermenistan gerekli dersi almıştır. Bir daha böyle işlere karışmaz. Ezanlarımızın yeniden Karabağ'da okunması manevi duygularımızı kabarttı." ifadesinde bulundu.

Tarık Balcı ise Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ı yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Zafer inananlarındır. Zafer Allah'ındır. Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. 30 yıl sonra Karabağ'da ezan okundu. Türk milleti olarak gurur duyuyoruz bu zaferden. İHA ve SİHA'lar zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Ermenistan ordusu perişan edildi."

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.72 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.72 liradan işlem görüyor         
14:36
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı         
13:10
Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil         
12:34
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi         
11:27
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 14:51:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei