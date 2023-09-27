Samsun'da Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü! Polis memuru tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü! Polis memuru tutuklandı

Samsun\'da Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü! Polis memuru tutuklandı
Son Güncelleme: 27.09.2023 20:20

Samsun'un Atakum ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir kadın, göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu. Şüpheli olan polis memuru tutuklandı.

Samsun Atakum ilçesinde Azerbaycan uyruklu Zhala Baghırova (39), polis memuru Cavit Geçer ile birlikte bulunduğu bağ evinde göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili gözaltına alınan Geçer, tutuklandı.

İDDİAYA GÖRE İNTİHAR ETTİ

Olay, dün gece Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kocadağ Mahallesinde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cavit Geçer, Zhala Baghırova ile birlikte gittiği bağ evinde alkol aldı. İddiaya göre Geçer tuvalette olduğu bir sırada silah sesi duydu. Göçer odaya girdiğinde Baghırova'yı göğsünden silahla vurulmuş halde buldu.

Samsun'da evde silahla vurulan kadının ölümü şüpheli bulundu, polis memuru tutuklandı

KURŞUNUN GEÇER'İN SİLAHINDAN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Geçer'in verdiği ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Baghırova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Baghırova'nın Geçer'in silahından çıkan kurşunla öldüğünün tespit edilmesi üzerine polis memuru, savcı talimatıyla gözaltına alındı. Baghırova'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

TUTUKLANDI

İki çocuk babası Geçer, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu otopsi sonucundan sonra belli olacak.

Samsun'da evde silahla vurulan kadının ölümü şüpheli bulundu, polis memuru tutuklandı
Kaynak: DHA

Azerbaycan, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü! Polis memuru tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü! Polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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