Samsun'da baba ile oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

İki gün önce, Hançerli Mahallesi'nde yaşayan Y.K. (40) isimli kadın ile dini nikahla birlikte yaşadığı D.Y. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.K'nin oğlu B.D, D.Y. ile babası M.Y'yi pompalı tüfekle yaralamıştı.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan kavgada baba ile oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı