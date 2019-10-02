Son Dakika Haberleri: Samsun'da baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Samsun'da baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen baba-oğul, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen baba-oğul, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden irtibatta oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan A.Ç. ve oğlu İ.Ç. ile temas kuran 2 kullanıcıdan 2 paket halinde toplam 3,21 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma devamında satış yapan A.Ç. ve İ.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada, 28,30 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve kullanıcı şahıslardan elde edilen materyaller ile eşleşen çok sayıda uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller elde edildi.


Gözaltına alınan baba-oğul "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba-oğul "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
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