Otomobil tırın altına girdi; baba hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Otomobil tırın altına girdi; baba hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı

31.05.2023 11:58

Samsun'da otomobilinin hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında duran tırın dorsesinin altına girdi. Feci kazada şahıs hayatını kaybederken araçta bulunan 8 yaşındaki kızı ise yaralandı.

Samsun- Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Ambarköprü mevkisinde Ali Duran idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak yolun dışında park halindeki çekiciye bağlı tırın dorsesine arkadan çarptı.

KIZIYLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Şiddetli çarpma sonucu dorsenin altına girerek araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 8 yaşındaki kızına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Tırın altına adeta saplanan otomobilden yaralıları alabilmek için forkliftler tırın dorsesini kaldırdı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 8 yaşındaki Sahra Nil Duran'ı araçtan yaralı olarak çıkartılarak, ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil tırın altına girdi; baba hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil içerisinde sıkışan Ali Duran'ı kurtarmak için büyük gayretler gösterildi ancak sürücü, araç içerisinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden Ali Duran'ın cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Ali Duran, Çarşamba, Samsun, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil tırın altına girdi; baba hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:34 Almanya, kendi düğününe katılmak için başvuran Türk polise vize vermedi
14:28 Almanya, kendi düğününe katılmak için başvuran Türk polise vize vermedi
14:20 Icardi, Ümit Özat'ın saçlarının sarı-kırmızıya boyandığı halini paylaştı: Sözünü tutacağını umuyorum
14:14 Icardi, Ümit Özat'ın saçlarının sarı-kırmızıya boyandığı halini paylaştı: Sözünü tutacağını umuyorum
14:12 Ortak listeden Meclis'e giren 10 Gelecek Partili milletvekili CHP'den istifa etti
14:08 Ortak listeden Meclis'e giren 10 Gelecek Partili milletvekili CHP'den istifa etti
14:03 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
14:02 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:57 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
13:56 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 15:02:41. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil tırın altına girdi; baba hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement