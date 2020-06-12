Samsun'da babasının katilini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Aşağıçinik Mahallesi'nde dün karşılaşan Harun Y. ile babası İsmail Y'yi 15 yıl önce öldüren Selami G. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Harun Y, av tüfeğiyle ateş ederek Selami G'yi öldürmüştü.

Çalışmalar neticesinde cinayet zanlısı olarak aranan Harun Y. (41), mağaralar bölgesinde saklandığı yerde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Tekkeköy ilçesinde dün yaşanan ve 76 yaşındaki Selami G'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından çalışma başlattı.

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