Son Dakika Haberleri: Samsun'da bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı
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Samsun'da bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı.

Samsun'da bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı.

Aşıklı Mahallesi Çiftlik mevkisinde komşusuna mısır silajı yapımında yardım eden Kamil Baş'ın (51) bacağı silaj makinesine sıkıştı.

Bacağı parçalanan Baş, çevredekilerin uğraşı sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Baş, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftlik, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:38 Kaynak: AA
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