Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın - Son Dakika

Samsun'da bağ evinde yangın

SAMSUN - Samsun'da bir bağ evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Akbaş'a ait tek katlı bağ evinde yangın çıktı. Alevler biranda evi sararken, olayın fark eden vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ev evin içindeki eşyalar tamamen yanarken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Evde bulunan tüpler ise patlama ihtimali üzerine itfaiye tarafından bahçeye çıkartıldı. Ev sahibi ve çocuklarının meyve bahçeleri bulunan evi zaman zaman kullandıkları, en son dün akşam saat 18.00'de evden ayrılarak diğer evlerine gittikleri öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.