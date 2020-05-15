Samsun'da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan fazla balık üretiliyor - Son Dakika

Samsun'da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan fazla balık üretiliyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da değişik kapasitelerde deniz ve baraj göllerinde toplam 36 tesis bulunduğunu, bu tesislerin yıllık üretim kapasitesinin 16 bin 153 tona ulaştığını söyledi.

Samsun'da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan fazla balık üretiliyor, System.String[]

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da değişik kapasitelerde deniz ve baraj göllerinde toplam 36 tesis bulunduğunu, bu tesislerin yıllık üretim kapasitesinin 16 bin 153 tona ulaştığını söyledi.


İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Derbent Barajı'nda faaliyet gösteren alabalık üretim çiftliklerini ziyaret etti. Yeni kurulan alabalık üretim çiftliği ve kurulu bulunan diğer balık çiftliklerini yerinde görüp incelemek amacıyla Bölgeye giden İbrahim Sağlam Samsun'da yürütülen kafes balıkçılığı hakkında bilgiler verdi.


Tesisin ve Samsun'un üretim kapasitesinden bahseden İbrahim Sağlam, "Bilindiği üzere Samsun, avcılık konusunda ülkemizde ilk sıralarda olmasının yanında, su ürünleri yetiştiriciliğinde de bölgemizde ve ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Burada kurulu bulunan bu tesisler, İlçede sosyoekonomik yapıya büyük katkılar sağlamaktadır. Derbent Barajında yeni kurulan tesisin yıllık üretim kapasitesi 900 ton/yıl olup, bu tesis ile bölgede kurulu bulunan tesislerin yıllık üretim kapasiteleri 6 bin 650 ton/yıla ulaşmıştır" dedi.


Bakanlık olarak bu tesislere 2019 yılı içerisinde 1 milyon 843 bin TL'den fazla destek verildiğini ifade eden Sağlam, "Samsun ilinde değişik kapasitelerde deniz ve baraj göllerinde toplam 36 tesis bulunuyor. Bu tesislerin yıllık üretim kapasitesi 16 bin 153 tona ulaştı" diye konuştu. - SAMSUN

İbrahim Sağlam, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan fazla balık üretiliyor - Son Dakika Ekonomi

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