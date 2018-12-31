Samsun'da Balık Fiyatları
1 saat önce
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ila 15 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ila 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
| 7,00
| 15,00
| Somon (çiftlik)
| 20,00
| 25,00
| İstavrit
| 10,00
| 12,00
| Tirsi
| 10,00
| 15,00
| Mezgit
| 15,00
| 30,00
| Levrek (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| Çipura (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| Kötek
| -
| -
| Palamut (tane)
| 10,00
| 15,00
| Barbunya
| 25,00
| 30,00
| Kalkan
| 90,00
| 120,00
| Çinekop (deniz)
| 20,00
| 50,00
| Zargana
| 20,00
| 25,00
| Kırlangıç
| -
| -
| Levrek (deniz)
| 40,00
| 60,00
| Alabalık
| 10,00
| 20,00
| Uskumru
| 15,00
| 20,00
| Sazan
| 10,00
| 12,00
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:31 Kaynak: AA
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