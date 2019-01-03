Samsun'da Balık Fiyatları
1 saat önce
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
| 10,00
| 15,00
| Somon (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| İstavrit
| 10,00
| 12,00
| Tirsi
| 10,00
| 15,00
| Mezgit
| 15,00
| 25,00
| Levrek (çiftlik)
| 30,00
| 30,00
| Çipura (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| Kötek
| -
| -
| Palamut (tane)
| 10,00
| 15,00
| Barbunya
| 25,00
| 30,00
| Kalkan
| 90,00
| 110,00
| Çinekop (deniz)
| 25,00
| 50,00
| Zargana
| 20,00
| 25,00
| Kırlangıç
| -
| -
| Levrek (deniz)
| 40,00
| 60,00
| Alabalık
| 10,00
| 20,00
| Uskumru
| 15,00
| 20,00
| Sazan
| 10,00
| 12,00
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:52 Kaynak: AA
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