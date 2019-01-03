Son Dakika Haberleri: Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun'da Balık Fiyatları

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Samsun'da Balık Fiyatları, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) 		EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 15,00
Somon (çiftlik) 25,00 30,00
İstavrit 10,00 12,00
Tirsi 10,00 15,00
Mezgit 15,00 25,00

Levrek (çiftlik) 30,00 30,00
Çipura (çiftlik) 25,00 30,00
Kötek - -
Palamut (tane) 10,00 15,00
Barbunya 25,00 30,00
Kalkan 90,00 110,00
Çinekop (deniz) 25,00 50,00
Zargana 20,00 25,00
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 40,00 60,00
Alabalık 10,00 20,00
Uskumru 15,00 20,00
Sazan 10,00 12,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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