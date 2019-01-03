Samsun'da Balık Fiyatları

CİNSİ



EN DÜŞÜK



(LİRA) EN YÜKSEK



(LİRA)



Hamsi



10,00 15,00 Somon (çiftlik) 25,00 30,00 İstavrit 10,00 12,00 Tirsi 10,00 15,00 Mezgit 15,00 25,00



Levrek (çiftlik) 30,00 30,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kötek - - Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 25,00 30,00 Kalkan 90,00 110,00 Çinekop (deniz) 25,00 50,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 40,00 60,00 Alabalık 10,00 20,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 10,00 12,00





Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: