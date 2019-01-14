Samsun'da Balık Fiyatları
25 dakika önce
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
| 30,00
| 30,00
| Somon (çiftlik)
| 20,00
| 25,00
| İstavrit
| 10,00
| 15,00
| Tirsi
| 10,00
| 15,00
| Mezgit
| 25,00
| 30,00
| Levrek (çiftlik)
| 20,00
| 25,00
| Çipura (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| Kötek
| -
| -
| Palamut (tane)
| 10,00
| 15,00
| Barbunya
| 35,00
| 40,00
| Kalkan
| 120,00
| 170,00
| Çinekop (deniz)
| 40,00
| 40,00
| Zargana
| 20,00
| 25,00
| Kırlangıç
| -
| -
| Levrek (deniz)
| 40,00
| 60,00
| Alabalık
| 15,00
| 25,00
| Uskumru
| 15,00
| 20,00
| Sazan
| 10,00
| 15,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:46 Kaynak: AA
Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı
Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez