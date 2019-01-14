Son Dakika Haberleri: Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun'da Balık Fiyatları

25 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 30 liradan satıldı.

Samsun'da Balık Fiyatları, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 30 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) 		EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 30,00 30,00
Somon (çiftlik) 20,00 25,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi 10,00 15,00
Mezgit 25,00 30,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00
Çipura (çiftlik) 25,00 30,00
Kötek - -
Palamut (tane) 10,00 15,00
Barbunya 35,00 40,00
Kalkan 120,00 170,00
Çinekop (deniz) 40,00 40,00
Zargana 20,00 25,00
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 40,00 60,00
Alabalık 15,00 25,00
Uskumru 15,00 20,00
Sazan 10,00 15,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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