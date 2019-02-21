Samsun'da Balık Fiyatları

CİNSİ



EN DÜŞÜK



(LİRA) EN YÜKSEK



(LİRA)



Hamsi



20,00 20,00 Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi 13,00 15,00 Mezgit 17,00 20,00



Levrek (çiftlik) 10,00 10,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kınalı 25,00 25,00 Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 40,00 50,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) 40,00 40,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 30,00 40,00 Alabalık 15,00 20,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan - -





Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: