Samsun'da Balık Fiyatları
1 saat önce
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
| 20,00
| 20,00
| Somon (çiftlik)
| 20,00
| 25,00
| İstavrit
| 10,00
| 15,00
| Tirsi
| 13,00
| 15,00
| Mezgit
| 17,00
| 20,00
| Levrek (çiftlik)
| 10,00
| 10,00
| Çipura (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| Kınalı
| 25,00
| 25,00
| Palamut (tane)
| 10,00
| 15,00
| Barbunya
| 40,00
| 50,00
| Kalkan
| -
| -
| Çinekop (deniz)
| 40,00
| 40,00
| Zargana
| 20,00
| 25,00
| Kırlangıç
| -
| -
| Levrek (deniz)
| 30,00
| 40,00
| Alabalık
| 15,00
| 20,00
| Uskumru
| 15,00
| 20,00
| Sazan
| -
| -
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:49 Kaynak: AA
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