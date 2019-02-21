Son Dakika Haberleri: Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun'da Balık Fiyatları

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 liradan satıldı.

Samsun'da Balık Fiyatları, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 liradan satıldı.


Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:


CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) 		EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 20,00 20,00
Somon (çiftlik) 20,00 25,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi 13,00 15,00
Mezgit 17,00 20,00

Levrek (çiftlik) 10,00 10,00
Çipura (çiftlik) 25,00 30,00
Kınalı 25,00 25,00
Palamut (tane) 10,00 15,00
Barbunya 40,00 50,00
Kalkan - -
Çinekop (deniz) 40,00 40,00
Zargana 20,00 25,00
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 30,00 40,00
Alabalık 15,00 20,00
Uskumru 15,00 20,00
Sazan - -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Kınalı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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