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Samsun'da balık fiyatları

10 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun'da balık fiyatları, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 10,00
Somon (çiftlik) 25,00 30,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi - -
Mezgit 15,00 20,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00
Çipura (çiftlik) 20,00 30,00
Sargan 25,00 25,00
Palamut (tane) - -
Barbunya 25,00 30,00
Kalkan - -
Çinekop (deniz) - -
Zargana - -
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 30,00 35,00
Alabalık 20,00 25,00
Uskumru 10,00 15,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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