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Samsun'da balık fiyatları

7 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 liradan satıldı.

Samsun'da balık fiyatları, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 7,00 7,00
Somon (çiftlik) 25,00 30,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi 15,00 20,00
Mezgit 20,00 25,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00
Çipura (çiftlik) 30,00 30,00
Sargan 25,00 25,00
Palamut (tane) 20,00 20,00
Barbunya 20,00 25,00
Kalkan - -
Çinekop (deniz) - -
Zargana - -
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 30,00 35,00
Alabalık 20,00 25,00
Uskumru 10,00 10,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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