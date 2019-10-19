Son Dakika Haberleri: Samsun'da balık fiyatları
Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları

Samsun'da balık fiyatları

54 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ile 10 liradan satıldı.

Samsun'da balık fiyatları, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ile 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 7,00 10,00
Somon 40,00 50,00
İstavrit 5,00 7,00
Tirsi 15,00 20,00
Mezgit 7,00 12,00

Levrek (çiftlik) 15,00 25,00
Çipura (çiftlik) 25,00 30,00
Sargan 25,00 25,00
Palamut (tane) 20,00 25,00
Barbunya 15,00 20,00
Kalkan - -
Çinekop (deniz) - -
Zargana - -
Kötek 20,00 25,00
Levrek (deniz) 30,00 45,00
Alabalık 20,00 25,00
Uskumru 10,00 10,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de sandalla denize açılan ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı
Balon balığının içecek kutusunu yemesi balıkçıları şaşırttı Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırdı Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da balık fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]