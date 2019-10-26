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Samsun'da balık fiyatları

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun'da balık fiyatları, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 10,00
Somon 40,00 50,00
İstavrit 7,00 10,00
Tirsi 15,00 20,00
Mezgit 7,00 10,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00
Çipura (çiftlik) 20,00 30,00
Sargan 25,00 25,00
Palamut (tane) 20,00 25,00
Barbunya 15,00 20,00
Kalkan - -
Çinekop (deniz) - -
Zargana - -
Kötek 20,00 25,00
Levrek (deniz) 30,00 40,00
Alabalık 20,00 25,00
Uskumru 10,00 15,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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