Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Samsun'da balık fiyatları

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 25 ila 30 liradan satıldı.

Samsun'da balık fiyatları, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 25 ila 30 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 30,00 40,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi 15,00 20,00
Mezgit 25,00 30,00

Levrek (çiftlik) 30,00 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut - -
Barbunya 25,00 30,00
Kalkan 170,00 210,00
Çinekop (deniz) - -
Lüfer (tane) 60,00 70,00
Kötek 40,00 50,00
Levrek (deniz) 50,00 70,00
Alabalık - -
Uskumru 10,00 15,00
Sazan 20,00 20,00

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi
İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı

Son Dakika Haberleri
23:01 Salatalığa yüzde yüz zam - Son Dakika Ekonomi
22:40 Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi - Son Dakika Ekonomi
22:14 Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Değerli konut vergisi erteleniyor - Son Dakika Ekonomi
21:23 Halı satıcılığından CEO'luğa! Oya Zingal başarı hikayesini anlattı - Son Dakika Ekonomi
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:40:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]