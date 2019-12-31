Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
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Samsun'da balık fiyatları

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 liradan satıldı.

Samsun'da balık fiyatları, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 15,00 15,00
Somon 30,00 40,00
İstavrit 10,00 15,00
Kefal 15,00 20,00
Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 30,00 40,00
Çipura (çiftlik) 30,00 35,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut (tane) 20,00 25,00
Barbunya 30,00 50,00
Kalkan 120,00 150,00
Çinekop (deniz) - -
Lüfer (tane) 60,00 70,00
Kötek 40,00 50,00
Levrek (deniz) 50,00 60,00
Alabalık 20,00 25,00
Uskumru 10,00 15,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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