Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı. Kalkan balığının 100 ila 120 liradan işlem gördüğü pazarda, mezgit 20 ila 25 liradan alıcıya ulaştı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: