Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 10 ila 15 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 10 ila 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| -
| -
| Somon
| 25,00
| 35,00
| İstavrit
| 10,00
| 15,00
| Tirsi
| -
| -
| Mezgit
| 10,00
| 15,00
| Levrek (çiftlik)
| 30,00
| 35,00
| Çipura (çiftlik)
| 30,00
| 35,00
| Sargan
| -
| -
| Palamut (tane)
| 10,00
| 15,00
| Barbunya
| 15,00
| 25,00
| Kalkan
| 70,00
| 100,00
| Çinekop (deniz)
| 20,00
| 25,00
| Lüfer (tane)
| -
| -
| Kötek
| -
| -
| Levrek (deniz)
| 35,00
| 45,00
| Alabalık
| -
| -
| Uskumru
| -
| -
| Sazan
| -
| -
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