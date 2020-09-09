Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 8 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi - - Somon 25,00 35,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi - - Mezgit 10,00 20,00 Levrek (çiftlik) 30,00 35,00 Çipura (çiftlik) 30,00 35,00 Sargan - - Palamut (tane) 8,00 15,00 Barbunya 15,00 25,00 Kalkan 70,00 100,00 Çinekop (deniz) 20,00 25,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) 40,00 45,00 Alabalık - - Uskumru - - Sazan - -

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